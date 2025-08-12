В прокат картина выйдет 1 января 2026 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Несколько эпизодов фильма "Простоквашино" Сарика Андреасяна сняли в локации "Витебский вокзал" кинопарка "Москино". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинопарка.

"Эпизоды полнометражного фильма "Простоквашино" по мотивам классического сюжета сняли на железнодорожном вокзале в кинопарке "Москино". На площадке снимали сцену, как дядя Федор и пес Шарик спешат на поезд, чтобы провести каникулы в Простоквашино среди добрых, умных людей и животных, а также две сцены - отъезд родителей мальчика в отпуск и прибытие на вокзал в Сочи", - рассказали в пресс-службе.

Масштабная декорация площадью 2,5 тыс. кв. м в деталях повторяет внешний вид Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Для съемок доступны привокзальная площадь, перрон, кассовый зал, холл перед перроном и павильон с интерьерами исторических вагонов.

По словам директора проектов кинокомпании братьев Андреасян Михаила Погребного, на железнодорожном вокзале сняли сцены "путь письма" дяди Федора, сцены, где папа дяди Федора уезжает в отпуск с Московского вокзала и прибывает на вокзал в Сочи. "С помощью декорирования нам удалось обыграть две локации и получить волшебные и атмосферные кадры", - рассказал он.

Как в свою очередь отметил Сарик Андреасян, эта локация стала отличной площадкой с готовыми декорациями и полной технической базой. "Все было организовано четко: удобные гримерки, костюмерные, электроподключение, парковка, отзывчивая команда. Очень рад, что появилось такое место. Теперь у нас есть отличная локация для съемок сцен любой сложности", - добавил продюсер Сарик Андреасян, слова которого приводит пресс-служба.

О фильме

Главные роли в полнометражном фильме сыграли Роман Панков, Павел Прилучный, Иван Охлобыстин, Лиза Моряк. На экране оживут любимые персонажи: дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик, почтальон Печкин и другие. В фильме их ждут новые увлекательные приключения. Персонажей озвучат известные российские актеры: кота Матроскина - Антон Табаков, Шарика - Павел Деревянко, а галчонка - Дарья Блохина.

Проект создан Кинокомпанией братьев Андреасян в партнерстве с компанией "Газпром-медиа холдинг", киностудией "Союзмультфильм" и телеканалом ТНТ. Продюсерами выступили Гевонд и Сарик Андреасян, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова и Юлиана Слащева, дистрибьютором стала компания "Атмосфера кино". В прокат "Простоквашино" выйдет 1 января 2026 года.