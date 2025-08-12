Прием заявок на гранты начался, подать заявку можно до 12 ноября на сайте "Москино"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Максимальный размер гранта для кинопроизводителей, создающих образ Москвы в своих работах, увеличен с 15 до 20 млн рублей. Кроме того, пересмотрен подход к оценке контента, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В этом году мы предусмотрели несколько изменений: увеличили максимальный размер гранта с 15 до 20 млн рублей. Пересмотрели подход к оценке контента и ввели систему критериев. Экспертный совет из представителей индустрии будет в том числе анализировать <...> органичность включения образа и кадров Москвы в фильм, узнаваемость архитектурных образов", - написал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин в своем Telegram-канале.

Прием заявок на гранты начался, подать заявку можно до 12 ноября на сайте "Москино". В пресс-службе добавили, что кинокомпании могут претендовать на грант за создание образа Москвы в кино с 2020 года. В рамках этой финансовой меры поддержано 38 проектов - сериалов, художественных и короткометражных фильмов. Кроме того, на сегодняшний день город оказывает финансовую поддержку на производство фильмов совместно с иностранными кинопроизводителями.