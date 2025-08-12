Ей было 96 лет

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Американская джазовая певица Шейла Джордан, чье творчество оказало значительное влияние на развитие джазового вокала, умерла в понедельник в своей квартире в Нью-Йорке на 97-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Трейси Джордан, передает газета The New York Times.

Шейла Джинет Доусон (настоящее имя певицы) родилась в 1928 году в Детройте в штате Мичиган в семье рабочих завода General Motors. Мать, страдавшая алкоголизмом, оставила будущую вокалистку на воспитание деду и бабушке, проживавшим в шахтерском городке Саммерхилл (штат Пенсильвания).

В 14 лет, услышав композицию Now's the Time Чарли Паркера, который потом стал ее музыкальным наставником, Джордан решила посвятить жизнь джазу. В начале 1950-х годов певица переехала в Нью-Йорк, где построила музыкальную карьеру. В 2012 году она получила звание Jazz Master от Национального фонда поддержки искусств США. Артистка продолжала записывать композиции и выступать до 96 лет - ее последний альбом Portrait Now вышел в 2024 году.