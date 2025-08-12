Игорь Крутой назвал "добротной" песню Shaman для "Интервидения"

Композиция дает возможность показать вокал, отметил композитор

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Песня "Прямо по сердцу", с которой выступит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025", является "добротной" композицией и дает возможность показать вокал. Такое мнение высказал российский композитор Игорь Крутой.

"Песня российского участника Shaman - добротная. Она дает возможность показать вокал и успешно выступить на конкурсе", - сказал Крутой, слова которого привели ТАСС в пресс-службе конкурса.

Композитор также отметил, что "Интервидение" станет значимым событием в музыкальной сфере. "Любой конкурс или музыкальный проект, который будет давать звезд и хиты, будет только в плюс [для мира музыки]", - добавил он.

Песню для "Интервидения" Shaman представил на музыкальной премии "Муз-ТВ 2025. Легенда". Произведение специально для конкурса написал российский музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев.

