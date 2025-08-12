В Москве начались съемки фильма Анны Меликян "Дива"

Фильм планируется выпустить в широкий российский прокат в конце 2026 года - 2027 году

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Съемки фильма "Дива" режиссера Анны Меликян о девочке-призраке в опере стартовали в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии им. Горького.

"Киностудия Горького, входящая в Московский кинокластер, и компания "Марс Медиа" приступили к производству фэнтезийной сказки "Дива". В августе съемки проходят на исторической сцене Большого театра. Фильм Анны Меликян расскажет историю девочки-вундеркинда с волшебным голосом. В 11 лет она становится звездой, но превращается в театрального призрака из-за коварства оперных див", - сообщили в пресс-службе.

Как отметила генеральный директор киностудии и генпродюсер фильма Юлиана Слащева, "Дива" - один из ярких и амбициозных проектов киностудии, способный удивить аудиторию. "Это фантазийная история в невероятно красивых интерьерах и костюмах, в исполнении талантливых артистов и лучших голосов страны. Уверена, в умелых руках Анны Меликян сказка оживет. Перед зрителем откроется таинственный мир музыкального театра, мир высокого искусства и изысканных интриг", - приводит пресс-служба слова Слащевой.

В свою очередь генеральный продюсер "Марс Медиа" и генпродюсер фильма Рубен Дишдишян подчеркнул, что все фильмы, которые они ранее создавали вместе с Анной Меликян, становились культовыми. Уверен, что "Дива" станет новым, не менее успешным этапом в ее режиссерской карьере", - считает он.

По словам режиссера картины Анны Меликян, по ее ощущениям этот фильм станет самым красивым в ее карьере. "Для меня опера - это безусловная красота. Это то, что помогает человеку открыть в себе чувственное начало, сердце. К тому же, в определенном смысле наш фильм - технологический вызов, так как перед нами стоит ряд задач, связанных с голосом, со звучанием, над которыми до нас никто не работал. "Дива" - уникальный проект, который должен объединить красоту музыкального мира, историю и важнейшие смыслы про добро, любовь, всепрощение", - рассказала Меликян.

О фильме

Роли в фильме исполнят Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов, Мария Смольникова, Екатерина Воронина, Вера Майорова и другие актеры. Имя юной актрисы, которая исполнит главную роль, пока держится в секрете. Но создатели картины отмечают, что выбирали из 2000 претенденток.

Съемки "Дивы" пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Среди локаций музеи-заповедники "Царицыно" и "Царское село", Дом Пашкова и Дом ученых. Однако в основе сюжета события, которые происходят на главной сцене страны. И часть съемок пройдет на исторической сцене Большого театра. Зрители почувствуют магию оперы и смогут заглянуть в закулисье. Атмосферу помогут передать специально созданные реплики произведений искусства и винтажные сценические костюмы.

Проект реализуется при поддержке Фонда кино и правительства Москвы. Фильм планируется выпустить в широкий российский прокат в конце 2026 года - 2027 году.