МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 25 тыс. детей и взрослых посетили экскурсии в кинопарке "Москино", которые проходят с февраля 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"Кинопарк "Москино" был задуман для кинопроизводства, но позднее стал точкой притяжения для горожан и гостей столицы. Таким образом мы знакомим посетителей с увлекательным миром кинематографа. Сейчас гостям доступны восемь разнообразных маршрутов, в скором времени добавится еще два. Каждая новая экскурсия уникальна и помогает больше узнать о тонкостях съемочного процесса", - рассказали в пресс-службе кинопарка "Москино".

Всего было проведено уже более 1 100 экскурсий, благодаря которым участники побывали на съемочных площадках, узнали о фокус-пуллере, хлопушке и пиротехнике, а также услышали фронтовые песни и вспомнили события Великой Отечественной войны. Маршруты создала автор и разработчик экскурсий Елизавета Блинова.

Например, представить себя зрителем в кинотеатре 1920-х годов и ощутить ароматы советских духов можно на новой экскурсии "Фильмография ароматов". Ее маршрут проходит по площадкам "Витебский вокзал", "Дальневосточный город", парк сказок и еще трем локациям, на каждой из которых участники разбирают драматургию фильмов и представляют, какие бы ароматы точно смогли их охарактеризовать. Кроме того, гости слушают ароматы, разработанные специально для экскурсии.

Посетить мастер-класс от оператора можно на экскурсии "Крупным планом". Слушатели узнают, какие виды объективов существуют и для чего оператору нужен фокус-пуллер, разбирают кадры из снятых фильмов и снимают короткий видеоролик.