Во время записи музыканты двух коллективов исполнили вариацию на тему "Светит месяц"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" им. Л. Г. Зыкиной и Детско-юношеский оркестр народных инструментов "Московия" под управлением заслуженного артиста РФ Дмитрия Дмитриенко приняли участие в записи музыки к фильму "Три струны" об истории балалайки, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие состоялось на Парящем мосту в парке "Зарядье".

"Режиссер Ольга Акатьева при поддержке Министерства культуры РФ продолжает работу над новой картиной, рассказывающей о том, как мечта одного человека превратила балалайку в музыкальный символ России", - поделились организаторы.

Во время записи музыканты двух коллективов исполнили вариацию на тему "Светит месяц" в обработке Василия Андреева, которому посвящен фильм. Андреев стал "отцом балалайки" и создал первый в мире оркестр народных инструментов. Кинокартина приурочена к 165-летию со дня его рождения, которое будет отмечаться в следующем году.