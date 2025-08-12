Мероприятие пройдет с 29 августа по 14 сентября

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Итальянский диджей и продюсер Алекс Гаудино станет одним из 110 диджеев из 12 стран, которые примут участие в фестивале электронной музыки "Портал 2030-2050". Он пройдет с 29 августа по 14 сентября на территории кинозавода "Москино" в рамках форум-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"С 29 августа по 14 сентября во второй раз пройдет крупнейший фестиваль электронной музыки "Портал 2030-2050". Участниками станут 110 диджеев из 12 стран мира, в том числе Yves Larock (Ив Ларок), Burak Yeter (Бурак Йетер), Legroni (Легрони), Alex Gaudino (Алекс Гаудино) и еще два секретных хедлайнера", - говорится в сообщении.

В будние дни для гостей будет доступна развлекательная программа с танцами и музыкой, а также мастер-классы по паркуру, а в выходные на сцене будут выступать известные диджеи. Фестиваль откроет программа корейской музыки. С 29 по 31 августа выступят южнокорейский артист Wonsub, казахская K-POP группа Nomads и российский симфонический оркестр Cagmo - он исполнит популярные южнокорейские песни. Чтобы погрузить посетителей в тематику, будут подготовлены фудкорты с южнокорейской кухней, выставка автомобилей и тематический маркет.

По словам организаторов, особое внимание уделено визуальным шоу, сопровождающим диджей-сеты. Так, к арт-дирекции фестиваля присоединился Джон Дейв, ранее работавший над цифровыми перфомансами фестивалей Afterlife и Soundstorm. Также с 5 сентября световые шоу будут украшать фасад одного из зданий кинозавода с 21:00 до расвета, а центарльным элементоv визуального оформления станет 14-метровая фигура космонавта.

О форуме-фестивале

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в рамках проекта "Лето в Москве" с 1 августа по 14 сентября на десятках площадок по всей столице. Посетителей ждут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия.