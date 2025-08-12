Кинопоказы пройдут в кинотеатрах "Москино Сатурн", "Москино Космос" и "Москино Спутник"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Показ документально-публицистического фильма "Курсанты Кремля" пройдет 22 августа в кинотеатрах "Москино", сообщается на сайте сети.

"Документально-публицистический фильм "Курсанты Кремля" знаменует 105-летие одного из старейших военно-учебных заведений России - Московского Высшего общевойскового военного училища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что картина рассказывает о его становлении и роли в истории, в том числе героических сражениях в битве за Москву в ходе Великой Отечественной войны: из 1 330 курсантов, отправившихся на фронт со студенческой скамьи, из боя не вернулись 811 бойцов. Это единственный в России военный вуз, имеющий почетное право проводить выпуск молодых офицеров на Красной площади.

Зрители увидят и современные будни курсантов училища: занятия по теории военного дела, тренировки на новейших тренажерах, в том числе с использованием виртуальной реальности, и кадры подготовки на полигонах с применением новейших образцов техники и вооружений. Кинопоказы пройдут в кинотеатрах "Москино Сатурн", "Москино Космос" и "Москино Спутник".