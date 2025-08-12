В 2025 году победители арт-проекта создадут порядка 1,5 тыс. кв. м стенных росписей в восьми учреждениях культуры столицы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Посещаемость столичных учреждений, интерьеры которых были переоформлены современными художниками на арт-проекте "Контуры культуры", растет. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе "Моспродюсера", который организует событие.

"Интерьеры стали приятнее, повышается посещаемость, а в культурных центрах дети разглядывают росписи, их это вдохновляет на творчество, также педагоги отзываются, что атмосфера в учреждениях стала более комфортная. Проект "Контуры культуры" реализуется уже четвертый год, что говорит о том, что инициатива значимая и для города, и для жителей столицы", - сказали в пресс-службе.

В этом году победители арт-проекта "Контуры культуры" создадут порядка 1,5 тыс. кв. м стенных росписей в восьми учреждениях культуры столицы, работы планируется завершить к осени. Одной из площадок, которая получит новые интерьеры, стал культурный центр "Москвич". Как рассказала журналистам куратор проекта, арт-директор Московского продюсерского центра Юлия Юрченко в ходе его посещения, площадка "диктует фокус" на современное искусство.

"При выборе росписи, учитывалось уважение между прошлым и будущим. Два художника, которые здесь представлены, держат в основе уважение к культуре и искусству прошлого в нашей стране и в целом в истории искусств. С другой стороны, роспись выполняется современным языком, современной техникой, с помощью современных материалов", - подчеркнула она.

Участники из разных городов

Всего в этом году Московский продюсерский центр на этапе сбора заявок получил более 435 эскизов от художников из 46 городов России. Среди них Великий Новгород, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург. Авторы предложили множество концепций и прислали работы, выполненные в разных стилях и техниках: от классической монументальной живописи и графики, традиционного граффити и каллиграфии до футуристических проектов и поп-арта.

Художник Никита Ходак, которому предстоит оформить интерьеры Центра культуры и искусств "Щукино", рассказал журналистам, что в этом году участвует в конкурсе второй раз - в прошлом году он также стал финалистом. Он пожелал молодым художникам не быть вторичными и развивать свой собственный стиль и авторский почерк. В "Моспродюсере" отметили, что в своих работах художник сочетает машинное обучение, печать и AR-анимацию с классической живописью, создавая новые визуальные формы и эстетический опыт. Основная тема его исследований - тотальная оцифровка человеческой жизни.

Среди победителей четвертого сезона проекта "Контуры культуры" в этом году художники Андрей Люблинский и Van Gee из Санкт-Петербурга, Кирилл Ашастин и Полина Гаврилова из Москвы и другие современные авторы.