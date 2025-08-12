Комплекс является объектом культурного наследия

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Победитель онлайн-аукциона приобрел у столицы имущественный комплекс, в состав которого входит объект культурного наследия федерального значения - дача Левенсона. Новый владелец восстановит ее и приспособит под современное использование, сообщила руководитель департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева.

"По итогам торгов город заключил договор купли-продажи трех зданий суммарной площадью свыше 400 кв. м и земельного участка площадью более 0,3 га на западе столицы. В составе этого имущественного комплекса - дача Левенсона, построенная в 1900-е годы архитектором Федором Шехтелем, а также гаражное и хозяйственные строения", - сказала Соловьева, слова которой приводит пресс-служба департамента.

Она подчеркнула, что дача Левенсона в Ново-Переделкине является объектом культурного наследия, новому инвестору необходимо восстановить недвижимость и приспособить ее для современного использования. Согласно законодательству об объектах культурного наследия, собственники и пользователи памятников архитектуры обязаны сохранять их исторический облик. Любые работы в таких зданиях проводятся по согласованному проекту, с разрешения и под контролем специалистов департамента культурного наследия Москвы.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что за последние пять лет на аукционах по продаже помещений и зданий в объектах культурного наследия на один лот в среднем претендовало три участника. Информация о выставленных на открытые аукционы объектах публикуется на инвестиционном портале Москвы.

История дома

Бывшая дача жены книгоиздателя Александра Левенсона - одноэтажное здание с мансардой, построенное в начале XX века, было изначально спроектировано для Русского отдела на международной выставке в Глазго. Дом был построен 1910 году по проекту архитектора Федора Шехтеля. Он украшен башенкой с петухом.

После революции, вплоть до 1980-х годов, на даче Левенсона жили по десять семей одновременно. В годы перестройки объект был заброшен, но в 1994-1997 годах главное управление охраны памятников реставрировало объект.