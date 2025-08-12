Зрителей также ждет концертная программа от дуэта "Jazz & Оpera"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие Х всероссийской акции "Ночь кино 2025" состоится 23 августа в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Роскино".

"Уже второй год подряд в мемориальном комплексе на Поклонной горе в российской столице будет дан старт всероссийской акции, но именно в этом году, когда отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, кинопоказы в "Поклонке" станут особенно символичными. Гости мероприятия и зрители смогут посетить новые тематические выставки и экскурсии Музея на Поклонной горе, приуроченные к юбилею Победы, и еще раз почтить память героев", - рассказали в пресс-службе.

В кинозале "Жуков" кинотеатра "Поклонка" пройдет показ фильма открытия "Ночи кино" - военной драмы "Группа крови" (2025, режиссер Максим Бриус). Еще два фильма - семейное фэнтези "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (2024, Игорь Волошин) и музыкальный байопик "Пророк. История Александра Пушкина" (2024, Феликс Умаров) - зрители увидят в залах "Рокоссовский" и "Василевский".

Зрителей также ждет концертная программа от дуэта "Jazz & Оpera": обладательницы премии Грэмми, победительницы оперного конкурса Пласидо Доминго Екатерины Лехиной и солистки российских и европейских театральных постановок, лауреата международных конкурсов Ольги Годуновой.