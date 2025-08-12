Это продолжение проекта "Полотенце. История длиною в жизнь", который знакомит с историей северного текстиля

АРХАНГЕЛЬСК, 12 августа. /ТАСС/. Мастера Архангельской области представили в Архангельских Гостиных дворах традиционные северные вышивки, рассказали ТАСС в Архангельском краеведческом музее. Это продолжение проекта "Полотенце. История длиною в жизнь", который знакомит с историей северного текстиля.

"Каждое полотенце - это не просто вещь, а частица культурной памяти Русского Севера. Особое место в обновленной выставке занимают работы Дарьи Громовой - народного мастера России, педагога Детской школы народных ремесел. В коллекцию было добавлено 16 новых работ", - сказали ТАСС в музее.

Громова передала в коллекцию Архангельского краеведческого музея собственную работу - реплику полотенца из коллекции Сольвычегодского музея-заповедника. Среди представленных произведений также полотенце, созданное специально для фестиваля "Русское поле". "Оно нестандартное, потому что отличается размером. Обычно ширина полотенца - 38-40 сантиметров, а у этого - 50 сантиметров", - пояснила Громова.

Мастер бережно сохраняет традиции ткачества и вышивки Русского Севера, воссоздавая старинные техники и художественные приемы. В ее работах - внимание к культурному коду Севера и стремление передать его следующим поколениям. Выставка знакомит и с творчеством учеников Дарьи Громовой - Валерии Бандаренко, Антона Чистякова, Елены Пушкиной и Натальи Девиной. Увидеть работы Громовой и ее учеников на выставке можно будет до конца октября.