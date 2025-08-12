Надгробия признаны ценным источником по истории губернского Новгорода

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Десятки исторических надгробных плит XIX-XX вв. с Петровского кладбища Великого Новгорода извлечены из дорожного покрытия у церкви домонгольского периода Святых Петра и Павла на Синичьей горе (XII в.). Надгробия, десятилетия служившие покрытием дорожек кладбища, признаны ценным источником по истории губернского Новгорода, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Постепенно подходит к концу долгожданная для многих реставрация церкви Святых Петра и Павла на Синичьей горе - уникального памятника домонгольского храмового зодчества, находящегося в ведении Новгородского музея-заповедника. Важнейшей и непредвиденной составляющей работ стала борьба за сохранение могильных плит, которыми с послевоенного времени были вымощены дорожки. С XVIII столетия, помимо монастырского погоста, церковь окружало Петровское городское кладбище. В процессе восстановления храма и благоустройства прилегающей территории муниципальными службами были обнаружены могильные плиты XIX - начала XX веков", - пояснили в музее.

По словам музейщиков, от губернского Новгорода осталось крайне мало - значительная часть архивных письменных источников навсегда потеряна, от архитектуры практически ничего не осталось после оккупации. В этом отношении могильные плиты одного из древнейших кладбищ города, сохранившие имена чиновников, купцов, духовенства, являются неоценимым историческим источником.

"Когда реставрация только начиналась, посещая Синичью гору поздней осенью 2023 года, в то время губернатор Новгородской области, а ныне министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин и генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн обратили внимание на то, что храм окружен разрушающимися, стирающимися от дождя и ног посетителей надгробными камнями. Тогда же было принято решение о сохранении этих памятников", - добавили в музее.

На протяжении нескольких месяцев могильные плиты поднимались с территории кладбища и теперь проходят очистку. "Для нас очень важно не просто возродить и заново открыть домонгольский памятник, но и сохранить все крупицы истории, которые связаны с этим знаковым для Новгорода местом. Для нас могильные плиты - это не просто интересные экспонаты и не просто уникальные источники, это живое свидетельство зачастую утраченной памяти поколений. Музей сделает все для того, чтобы эти надгробия не только были изучены и сохранены, но и могли остаться на историческом Петровском кладбище", - отметил Брюн.