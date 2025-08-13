Речь идет о соответствии фильмов 17 традиционным ценностям, перечисленным в подписанном в 2022 году указе президента, отметила председатель комитета Госдумы по культуре

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Минкультуры сможет проверять вышедшие ранее фильмы и сериалы на соответствие нормам о традиционных ценностях или в случае вступления в силу новых запретов. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в ходе видеоинтервью в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

Таким образом она прокомментировала вступление в силу с 1 марта 2026 года закона о блокировке выдачи прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности. По ее словам, закон распространяется в том числе на онлайн-платформы и касается не только новых кинокартин.

"У нас же бывает, что законодательство меняется, например, вводятся какие-то запретные нормы. Мы этим законом дали возможность заявителю, который хочет еще раз проверить, соответствует ли фильм новым требованиям, заявить в Минкультуры. Минкультуры должно будет пересмотреть такой фильм и дать по нему заключение. Раньше такой нормы не было. Мы сейчас наделили Минкультуры правом выносить дополнительное заключение, например, если появилась новая чувствительность к какой-то теме или вступил в силу новый запрет, а фильм был выпущен раньше", - сказала Казакова.

В целом, по ее словам, речь идет о соответствии фильмов 17 традиционным ценностям, перечисленным в подписанном в 2022 году указе президента - среди них жизнь, достоинство, права и свободы человека, гуманизм, патриотизм, крепкая семья и другие. Она также отметила, что закон не запрещает кинокомедии или показ трудных жизненных ситуаций, таких как развод или одиночное воспитание детей. "Это кино, это творческий продукт. Но только он должен иметь целью не пропаганду отрицания наших ценностей. Не должно быть заложено это в смысл фильма", - добавила депутат.

По ее словам, к марту 2026 года планируется конкретизировать для экспертов Минкультуры, занимающихся отсмотром фильмов, те понятия, которые должны будут считаться антиподами к традиционным ценностям.