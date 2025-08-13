Мероприятие будет проходить в Камерном театре с 3 по 8 октября

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Спектакль о блокадном Ленинграде "Мой бедный Марат" и еще 10 постановок покажут на международном фестивале-конкурсе драматических театров "Камерата", который будет проходить в Камерном театре Челябинска с 3 по 8 октября. Об этом ТАСС сообщили в театре.

"С 3 по 8 октября на международном фестивале-конкурсе драматических театров "Камерата" в Челябинске в общей сложности покажем 11 спектаклей. В их числе спектакли 2025 года. Это "Мой бедный Марат" Русского драмтеатра из Уфы и "Хорошо жить" Курганского театра", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что спектакль "Мой бедный Марат" по пьесе Алексея Арбузова расскажет историю любви, дружбы и верности в блокадном Ленинграде. Марат, Лика и Леонидик, потерявшие родных, найдут друг друга и станут близкими в условиях войны и голода. Спектакль затронет вопросы духовного родства, выбора и последствий принятых решений.

Собеседница отметила, что спектакль "Хорошо жить" был поставлен Курганским государственным театром драмы по поэме Николая Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". Это экспериментальный поэтический спектакль.

В театре также рассказали, что в числе остальных постановок зрители увидят спектакль "Монолог на двоих", в котором главную роль исполняет заслуженная артистка России Ольга Кабо (театр им. Моссовета), спектакль "Душечка" (Школа драматического искусства), "Счастье мое" (Балтийский дом) и другие.

По официальным данным, международный фестиваль-конкурс профессиональных драматических театров "Камерата" ведет свою историю с 1992 года. За прошедшие десятилетия спектакли "Камераты" посмотрели более 40 тыс. зрителей.