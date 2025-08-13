Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов отметил, что американцы исторически не воспринимали что-либо, связанное с РФ, в позитивном ключе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. США нужно разрушить свой менталитет осуждения русских и принять Россию с ее культурой. Об этом заявил в беседе с ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Не было нужды в агрессии, когда закончилась холодная война, но мы перестали изучать что-то про Россию. Мы начали учить Россию, как ей жить. И после того, как ушел Борис Ельцин, пришел к власти Владимир Путин. Он сказал: "Ребята, вы нам не будете говорить, как нам жить". И русские научились заново влюбляться в Россию, и тогда Россия стала великой нацией. Мы как-то отвергли это, мы этому противились. И вместо того, чтобы праздновать с русскими, что у них есть русская культура, мы начали их обвинять, осуждать. И вот мы находимся сейчас в такой точке. То есть нам нужно вот этот менталитет разрушить", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что американцы исторически не воспринимали что-либо, связанное с Россией, в позитивном ключе. "Все, что мы знали, что была большевистская революция и нас учили ненавидеть большевиков. И вот мы остановились на этом менталитете на долгое время. И во время Второй мировой, когда мы стали называть Советский Союз нашими союзниками, они все равно еще были коммунистами (нам не нравились коммунисты). И потом началась холодная война. Вы коммунисты - вот так мы на вас смотрим. Потом разрушение Советского Союза. И мы начали смотреть на вас как на побежденных. И мы делали все, чтобы вас контролировать", - считает Риттер.