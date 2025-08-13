Ван Си представит Китай на "Интервидении"

Он окончил Шэньянскую консерваторию и состоит в Китайской и Пекинской ассоциациях музыкантов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Певец и композитор Ван Си, известный под псевдонимом Элвис Ван, будет представлять Китай на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025". Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

"Китайский певец и композитор <…> обладает редким вокальным диапазоном от бархатного баса до верхнего регистра. Он окончил Шэньянскую консерваторию и состоит в Китайской и Пекинской ассоциациях музыкантов", - говорится в сообщении.

Ван Си - китайский поп-исполнитель. Окончил Ляонинский профессиональный колледж искусств по специальности "эстрадное пение". Получил премии "Артист года" (Star & Moon Role Model) и "Самый влиятельный певец" (Visionary Chinese Fashion Awards). В 2011 году поучаствовал в "8-м конкурсе поп-музыки China Music Golden Bell Awards" и заработал золотую награду в мужском зачете. Также певец удостоился наград QQ Music Heartbeat Awards и Sina Fashion Style Awards.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

