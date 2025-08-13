ВГИК принял 20 абитуриентов из числа бойцов СВО и их детей

Ректор ВГИКа Владимир Малышев также рассказал, что университет открыл свой филиал в Хабаровске

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) зачислил 20 студентов из числа детей участников специальной военной операции и непосредственных участников боевых действий. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам приемной кампании в творческие вузы, сообщил ректор ВГИКа Владимир Малышев.

"В этом году вне конкурса к нам поступило 20 человек по линии СВО: пятеро детей погибших или получивших увечья [бойцов СВО], 14 детей участников военной операции и один участник СВО. Конечно, мы даем им зеленый свет и считаем это очень справедливым", - сказал он.

Малышев также рассказал, что ВГИК открыл свой филиал в Хабаровске. Студентам предложили обучение по направлениям "Режиссура кино и телевидения" (документальное кино), "Режиссура анимации и компьютерной графики" и "Продюсерство" (линейный продюсер).

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский в свою очередь поделился, что среди поступивших по квоте пять детей участников СВО, один непосредственный участник боевых действий и еще один представитель Донецкой Народной Республики. "Но мы всегда обращаем внимание на то, что принимаем их исключительно из-за таланта, поскольку они проявили выдающиеся способности", - подчеркнул он.

По словам ректора, самый большой конкурс традиционно был на актерском факультете - 312 человек на место. "В этом году открылись три новые актерские мастерские: Ивана Поповского, Кирилла Пирогова и Галины Тюниной. Это будет первый курс на актерском факультете, где можно будет получить вторую специальность (режиссер) в качестве переподготовки на третьем и четвертом курсах. Впервые дневную мастерскую также набрал Николай Лазарев, а Рустем Фесак впервые набрал заочный курс актерского факультета", - рассказал он, отметив также высокий конкурс на продюсерский и режиссерский факультеты.

Заславский также рассказал, что по поручению президента РФ был открыт филиал института в Благовещенске. "Мы набрали две заочные мастерские: режиссура и продюсирование", - добавил он. Заславский отметил, что ГИТИС принял также 51 человека из 30 стран. "Это существенно больше, чем в прошлом и позапрошлом годах, причем страны разные: Италия, Нидерланды, Латвия, а также Украина, Марокко и Китайская Народная Республика. Естественно, больше всего студентов из Беларуси", - заключил он.

Художественные вузы

Ректор Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при РАХ Анатолий Любавин, подводя итоги приемной кампании 2025 года, выделил повышенный интерес к факультету теории и истории искусства. "Было подано 194 заявления: 134 на бюджет и 60 - на коммерцию. Ранее интерес к этому направлению был невысоким, но сейчас наблюдается существенный рост", - сказал он. Самый высокий конкурс на бюджетные места был на факультете архитектуры. Популярностью также пользовался факультет графики. Основную массу иностранных студентов составили китайцы, а из приграничных регионов России, таких как Курск, Брянск и Белгород, поступило около 10 человек.

Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Российского художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова Виктор Слепухин обратил внимание, что в этом году было подано более 3 тыс. заявлений. "Я бы хотел отметить, что резко увеличилось количество молодых студентов. После школы ребята сразу рвутся в бой, хотя в прошлом и позапрошлом годах они брали небольшой перерыв", - сказал он. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуется кафедра коммуникационного дизайна.

Институт культуры и Академия музыки имени Гнесиных

"В этом году у нас на 59 бюджетных мест больше по сравнению с прошлым годом, всего 544 места. <…> Что касается географии, более 77 регионов России участвуют в приемной кампании непосредственно в Институте культуры, но особенно активно в этом году студентов набирает филиал в городе Рязань. Мы принимаем людей из Липецкой, Самарской, Тульской, Ангельской, Тверской и Московской областей. <…> Также мы приняли 25 студентов из-за границы и планируем набрать более 70 человек с учетом нашей географии - это студенты из Таиланда, Индонезии, Аргентины, Туркменистана и других стран", - сообщил и. о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров.

Он также рассказал, что уже приняты 23 человека из ДНР и 18 - из ЛНР. Кроме того, ряды студентов Института культуры пополнили 18 участников и ветеранов боевых действий специальной военной операции и 40 детей бойцов СВО. "На данный момент мы получили почти 14 тысяч заявлений. Приемная кампания продлится до 20 августа", - заключил он.

Среди особенностей Российской академии музыки имени Гнесиных ответственный секретарь приемной комиссии Сергей Малкин отметил обширную географию. "Более 50% обучающихся - студенты из разных регионов РФ. Среди поступающих также есть иностранцы. В целом я не вижу количественных изменений, но обратил бы внимание на качественные. Подавляющее большинство студентов - около 80% - это китайцы. Однако в этом году мы заметили их интерес к программам специалитета. Ранее они ориентировались только на магистратуру и не интересовались специалитетом. Это говорит о том, что наш специалитет котируется, по крайней мере в Китае", - дополнил Малкин.

Среди льготных категорий было 26 поступающих по отдельным квотам. "Это значительно больше, чем в прошлом году. Однако мы не имеем права принимать их без проведения творческих вступительных испытаний. К сожалению, не все с ними справляются. В прошлом году мы приняли двух абитуриентов из числа участников льготных категорий, а в этом году их уже четыре", - резюмировал он.