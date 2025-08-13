Для экспозиции применили технологии искусственного интеллекта

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки представил выставку картин под названием "Айвазовский, Верещагин, Нестеров, Поленов - выбор коллекционера". В нее вошли произведения из собрания народного артиста СССР, советского дирижера и композитора Николая Голованова, которые "оживили" при помощи искусственного интеллекта, передает корреспондент ТАСС.

"Эта выставка отвечает на вопрос, как развивалась музыкальная и художественная культура в России XX века, как формировались вкусы и эстетические предпочтения у выдающихся деятелей искусства. Эта выставка на основании архивных музейных экспонатов, которые раньше принадлежали Голованову", - рассказала журналистам куратор выставки Таисия Печенкова.

Она отметила, что выбор картин был сделан так, чтобы представить публике произведения, которые ранее не были показаны или были выставлены несколько раз. "Такой выбор работ позволяет зрителям оценить масштабы коллекции и понять, какой культурный вклад Голованов внес в отечественное искусство", - рассказала Печенкова.

Содержание и экспонаты

На выставке демонстрируются 11 работ, в том числе редко экспонируемые произведения Василия Поленова, Михаила Нестерова, Ивана Айвазовского, Василия Верещагина. "Практически все работы неизвестные, но фамилии художников говорят сами за себя", - подчеркнул генеральный директор музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Михаил Брызгалов.

Впервые широкой публике показаны картины "Этюд. Летний пейзаж" Исаака Левитана, этюд к картине "В весенний праздник" Абрама Архипова, "Насильственный постриг" Клавдия Лебедева и "Золотой телец" Виктора Васнецова.

"Многие известные композиторы и музыканты не только сказали новое слово в русской культуре, но и являлись выдающимися меценатами и коллекционерами. Выставка рассказывает про одного из них - Николая Семеновича Голованова, композитора и дирижера Большого театра России, который был настоящим ценителем искусства", - рассказал Брызгалов.

Об искусственном интеллекте

Для экспозиции применили технологии искусственного интеллекта, создав аудиогид с голосом Голованова. "Наши специалисты при помощи ИИ нашли записи, где Николай Семенович [Голованов] разговаривает, после мы проделали кропотливую работу и сделали аудиогид с его голосом. И вот экскурсию по своей коллекции для вас ведет Голованов", - обратил внимание Брызгалов.

Также помимо создания голоса дирижера, музей музыки "оживил" выставленные картины с помощью искусственного интеллекта. "На экране представлены работы, если вы посмотрите, то увидите, что они двигаются, живут. Благодаря ИИ мы [посетители выставки] сегодня можем увидеть, то что видели своими глазами художники, что запечатлели в своих картинах", - отметил генеральный директор музея музыки.

Выставка изобразительного искусства, которая представляет картины, уникальный опыт для этого музея, основное направление которого - музыка. Организаторы учли специфику музея, поэтому соединили живопись с композициями, так при наведении на QR-код под картиной, посетитель выставки может послушать музыкальное сопровождение, специально подобранное под каждое произведение искусства.

Так, картина Клавдия Лебедева "Насильственный постриг" 1896 года сопровождается композицией русского композитора Павла Чеснокова "Да исправится молитва моя".

Выставка проходит с 13 августа по 30 ноября 2025 года.