Международный конкурс и фестиваль им. Фраучи в сфере гитарной музыки пройдет в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Девятый международный конкурс и фестиваль им. Александра Фраучи, основное направление которого игра на гитаре, пройдет в Москве со 2 по 9 ноября 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля, уточнив, что призовой фонд составит более 2,5 млн рублей.

"Со 2 по 9 ноября 2025 года в Москве состоится <...> одно из крупнейших событий в области классической гитары, входящее в топ-5 международных конкурсов гитары. В этом году призовой фонд конкурса составит свыше 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Программа фестиваля включает как известные произведения гитарной музыки, так и новые композиции современных авторов. "На концерте-открытии конкурса и фестиваля в большом зале консерватории зрители услышат сразу две мировые премьеры: IV часть концерта для четырех гитар, альта и виолончели с оркестром Sem-la (Es-fonia) современного российского композитора Андрея Зеленского, а также Третий концерт для гитары с оркестром мексиканского композитора Эдуардо Ангуло", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что более 50 музыкантов из разных стран отправили заявки на участие в конкурсе. В конце августа станет известно, кто прошел далее. "В открытый полуфинал, слушания которого состоятся в ноябре, пройдут 18 гитаристов, а получить шанс побороться за звание победителя в финале получат не более пятерых участников", - сказано в сообщении.

Концертные мероприятия пройдут на лучших академических площадках столицы: в большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени П. И. Чайковского, зале "Зарядье", а также в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных

В 2025 году в фестивале примут участие: японский музыкант Кадзухито Ямасита, кубинский гитарист Марко Тамайо, Пабло Гарибай из Мексики, Жереми Жув (Франция) и другие.

О фестивале им. Фраучи

Конкурс и фестиваль им. Фраучи проходит с 2009 года в память о выдающемся российском гитаристе Александре Фраучи. Артисты и конкурсанты более чем из 25 стран выступили за годы проведения фестиваля. Победителями становились классический гитарист-виртуоз Ровшан Мамедкулиев, российский исполнитель Артем Дервоед, китайский гитарист Тон-Йе Чан и другие.

Основная цель конкурса - продвижение гитарного искусства в России и на международной музыкальной площадке. Также важным аспектом в конкурсе и фестивале является поддержка молодых исполнителей.

ТАСС - генеральный информационный партнер конкурса и фестиваля.