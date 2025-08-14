Представительница Кубы на "Интервидении" посетила посольство России

Сулема Иглесиас Саласар назвала свое предстоящее участие в конкурсе "потрясающим событием"

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Представительница Кубы на международном песенном конкурсе "Интервидение" Сулема Иглесиас Саласар посетила в среду посольство России в Гаване, где глава диппредставительства Виктор Коронелли пожелал ей удачи.

Общаясь с представителями российских СМИ, Саласар назвала свое предстоящее участие в конкурсе "потрясающим событием". "Это честь и гордость для меня, я благодарна своей стране, Кубе, я благодарна России", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. "И я уже даже чувствую себя русской", - пошутила артистка.

"Я уверена, что "Интервидение" станет праздником для всех, где все мы, представители разных стран, разных культур, сможем о них рассказать друг другу", - сказала Саласар. "Как говорят, в единстве - сила: мы все будем победителями", - подчеркнула она. Саласар рассказала, что побывает в России в первый раз. "Но, я уверена, что мне захочется вернуться снова и снова, чтобы продолжать вносить вклад в развитие сотрудничества между нашими странами в сфере культуры", - сказала она, отметив, что "Интервидение" для этого является прекрасной возможностью.

Коронелли отметил, что рад познакомиться с кубинской исполнительницей лично, и пожелал Саласар большой удачи. "В последнее время отношения между нашими странами динамично развиваются, в сфере культуры они находятся на подъеме", - подчеркнул посол РФ. Он высказал уверенность, что участие Саласар в песенном конкурсе "внесет еще больший вклад в укрепление российско-кубинской дружбы".

В начале августа Саласар отметила в интервью ТАСС, что "Интервидение" для нее - это прекрасная возможность показать все многообразие Кубы. Она рассказала о своем проекте на конкурсе, где она представит композицию в стиле гуагуанко - разновидности кубинской румбы. "Такой танец во многом помогает передать особенности нашей культуры: можно сказать, что этот жанр является своеобразным корнем традиций нашего народа, он исторический. И уже довольно много путешествовал по миру, - отметила она. - Именно поэтому мы решили, что гуагуанко - идеальный вариант, чтобы рассказать зрителям о подлинном вкусе кубинцев, об особенностях нашей страны. И благодаря "Интервидению" мы можем поделиться этим со всем миром".

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

ТАСС - информационный партнер конкурса.