ОРЕНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Торжественная увертюра "1812 год" Петра Чайковского в исполнении Оренбургского государственного симфонического оркестра с участием Оренбургского русского народного хора и Оренбургского муниципального камерного хора станет центральным произведением концерта-открытия филармонического сезона 2025-2026 годов. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель и главный дирижер заслуженный артист России, профессор Юрий Ткаченко.

"Открывается сезон 27 сентября. На нем будет [представлено] уникальное прочтение произведения Петра Чайковского - торжественной увертюры "1812 год", посвященной победе русского оружия над Наполеоном. В исполнении этой увертюры вместе с Оренбургским государственным симфоническим оркестром будут участвовать Оренбургский государственный академический русский народный хор и Оренбургский муниципальный камерный хор. Такое редко бывает, когда народный и академический хоры исполняют что-то вместе с симфоническим оркестром. Я думаю, что все, кто придет, получат удовольствие, потому что так в России еще никто не делал", - сказал он.

В программе концерта-открытия второго сезона Оренбургского государственного симфонического оркестра также заявлены Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского и Симфония №2 Рахманинова. В качестве солиста приглашен лауреат международных конкурсов, заслуженный артист России Мирослав Култышев (фортепиано). Как отметил Ткаченко, оркестр исполнит авторскую версию концерта Чайковского, которая "крайне редко исполняется".

Афиша нового сезона одного из самых молодых оркестров России, созданного в 2024 году, продолжает формироваться. По словам Ткаченко, в нее однозначно войдут концерты, посвященные 200-летию "выдающегося мастера танцев, полек, маршей Иоганна Штрауса", 160-летию композитора Яна Сибелиуса, Концерт для ударных и малого оркестра Дариуса Мийо, а также традиционные для Оренбуржья фестивали "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" и "Симфония Бузулукского бора".

"Впервые в России будет исполнена симфония №2 Йохана Хальворсена - это скандинавский композитор, которого в России практически не знают. Я с большим трудом достал ноты. Композитор этот жил во времена Рахманинова, был знаком с Рахманиновым, ему приписывают родство с Эдвардом Григом. Самой красивой считается его вторая симфония, будем ее исполнять, это будет премьера", - анонсировал дирижер.

Детские абонементы

В новом сезоне Оренбургский государственный симфонический оркестр также намерен расширить программу для детей. В настоящее время уже сформированы два абонемента по четыре программы в каждом - "Симфоническая сказка" и "Сказки в музыке". В них вошли произведения Рахманинова, Стравинского, Чайковского и других композиторов.

Зрителям, как уточнил художественный руководитель оркестра, представят уже знакомые "Щелкунчик и Мышиный король", "Сказку о царе Салтане", "Золушку" и сказу "Петя и волк". Будет и четыре новых музыкальных действия: "Путеводитель по оркестру" Бриттена, "Карнавал животных" Сен-Санса, "Жар-птица" Стравинского, "Спящая красавица" Чайковского.

"Программы для детей сформированы с таким посылом, чтобы это было интересно и познавательно, максимально академично, но при этом очень доступно", - отметил Ткаченко.

Про оркестр

Оренбургский государственный симфонический оркестр - один из самых молодых симфонических оркестров России, созданный в 2024 году на базе камерного оркестра местной филармонии. В составе коллектива 70 музыкантов - это выпускники Оренбургского государственного института искусств имени Л. и М. Ростроповичей, оркестранты из других регионов России и выпускники зарубежных вузов. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра профессор, заслуженный артист России Юрий Ткаченко.

В своем первом сезоне коллектив выступил с такими известными музыкантами разных поколений как Борис Лифановский, Алексей Мельников, София Виланд, Денис Мацуев, Василий Степанов, Людмила Выговская, Арсений Тарасевич-Николаев, Александр Рамм, Николай Кузнецов, Станислав Корчагин и другие, отмечается на сайте филармонии. В репертуаре оркестра академическая музыка композиторов XVIII-XX веков.