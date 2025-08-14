В Архангельской области снимут семь документальных фильмов и сериал

Кинематографистов привлекают старинные деревни, Арктика и Северный морской путь

АРХАНГЕЛЬСК, 14 августа. /ТАСС/. Семь документальных фильмов, один документальный сериал и два многосерийных телевизионных проекта снимают в 2025 году в Архангельской области, сообщил ТАСС руководитель Архангельского отделения Союза кинематографистов России Анатолий Конычев. Съемки преимущественно проходят летом, кинематографистов привлекают старинные деревни, Арктика и Северный морской путь.

"Архангельская область становится меккой документального кино, особенно культурного кино, потому что у Архангельской области очень большой пласт культурного наследия. А также еще Арктика привлекает в качестве неизученной территории, где мы постоянно находим что-то новое. Исследование истории, животных, природы, труднодоступных территорий, развитие Северного морского пути дает нам много фильмов, которые позволяют рассказывать про нашу область. Только документальных фильмов семь проектов, а еще сериалы и телевизионные программы", - сказал Конычев.

Большинство картин - это истории про людей в пространстве севера. "Лед и свет Александра Борисова" - картина об известном художнике Борисове, который практически первым стал живописцем Арктики. Суровые северные пейзажи стали не только источником вдохновения, но и частью его личной миссии.

Фильм будет сочетать архивные кадры, современные съемки и анимацию. "Дети моря" расскажут о подростках из Архангельска, которые участвуют в проекте "Е ла". Ёла - это небольшое, до 10 м в длину, парусно-гребное деревянное судно. Их использовали для рыболовного промысла на Белом море в XIX веке, а затем строили в годы войны, причем дети и подростки. Ёлу по старинным чертежам построили в Архангельске на верфи Товарищества поморского судостроения в рамках детского судостроительного проекта, и сейчас деревянное судно идет из Дубны в Архангельск. Фильм расскажет истории участников проекта: кто-то хочет прикоснуться к поморским традициям, кто-то ищет новые навыки, а кто-то стремится к приключениям.

Еще одна картина посвящена Мае Миткевич, она уже 49 лет - директор Архангельского музея изобразительных искусств - музейного объединения "Художественная культура Русского Севера". Миткевич - вдохновительница многих культурных начинаний в Архангельске, благодаря ей многие памятники архитектуры города, войдя в состав музейного комплекса, были отреставрированы и обрели новую культурную жизнь.

Также в этом году будут сняты документальные проекты, посвященные Кенозерскому национальному парку, Северному русскому народному хору, модным тенденциям и региональным брендам, каргопольской глиняной игрушке и самому большому в стране музею под открытым небом "Малые Корелы". Часть фильмов покажут уже в этом году на канале "Культура".

Считается, что первый документальный фильм, снятый на территории Архангельской области, вышел в 1914 году. Его создал писатель, художник и исследователь Севера Николай Пинегин в ходе экспедиции под командованием Георгия Седова на судне "Святой великомученик Фока".