Продюсер отметил, что нейросети могут помочь грамотному артисту в создании произведения

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) не способен заменить профессиональных музыкантов. Таким мнением с ТАСС поделился российский певец, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев, отметив, что нейросети могут помочь грамотному артисту в создании произведения.

"Я считаю, что искусственный интеллект не может потеснить музыкантов по одной простой причине, потому что для талантливого человека, композитора нейросети - это хороший помощник, конечно, если есть необходимость в ИИ. А для человека, не знающего основ музыки и не умеющего, нейросеть - это ничто", - сказал он.

Фадеев также отметил, что поддерживает внедрение искусственного интеллекта в производстве музыкальных произведений, сам артист с помощью ИИ создал цифровых двойников в новом клипе "Иди на мой голос", премьера которого состоялась 13 августа. "У меня в столе лежит большое количество музыки, не попсовой, которую я не делаю, так как мне казалось, что это мало кому будет интересно. Однако по реакции аудитории я понимаю, что интерес к нестандартным решениям есть. Именно поэтому я сделал такой музыкальный ход в этом клипе", - объяснил ТАСС возникновение идеи для клипа Фадеев.

По словам музыканта, нестандартные идеи для произведений у него были всегда, но их редко поддерживали. "Мы с [музыкальной группой] "Серебро" сделали песню, например, из трех частей. То есть я предложил людям произведение из трех составляющих, они же подумали, что это три разных песни. В этом вся проблема, многие не готовы к таким экспериментам, они их не понимают", - отметил он.

Клип "Иди на мой голос" снят в формате психологического триллера, где девушку спасает из бесконечного коридора голос Максима Фадеева. В видео есть три персонажа: Фадеев, девушка и врач, - эти роли исполняют созданные с помощью ИИ цифровые двойники.