Страны также объединяет стремление к взаимопониманию, отметила министр культуры России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудничество России и Китая в сфере культуры базируется на общих ценностях и стремлении к взаимопониманию, считает министр культуры России Ольга Любимова. Ее приветствие в рамках III Российско-Китайского библиотечного форума зачитала статс-секретарь - заместитель Минкультуры РФ Жанна Алексеева.

"Российско-китайское взаимодействие в сфере культуры, основанное на общих ценностях и стремлении к взаимопониманию, служит прочным фундаментом межгосударственных отношений. Важная роль в этом процессе принадлежит международной деятельности библиотек, содействующей укреплению гуманитарного сотрудничества и расширению межкультурного диалога между нашими народами", - обратила внимание глава ведомства.

Она также подчеркнула, что форум соединил ведущих экспертов и представителей организаций России и Китая, объединенных целью не только развития библиотечного дела, но и сохранения уникального рукописного и печатного наследия обеих стран.

Главная тема форума в 2025 году звучит как "Сохранение и реставрация культурного наследия: лучший опыт двух стран". Мероприятие проходит в рамках годов культуры России и Китая и включено в дорожную карту российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года.

"Уверена, что III Российско-Китайский библиотечный форум в очередной раз подтвердит свой статус ключевой площадки для обмена опытом, плодотворного обсуждения актуальных вопросов библиотечного дела и укрепления культурных связей между нашими странами, способствуя сохранению и приумножению общего культурного достояния", - говорится в обращении Любимовой.

Во время форума состоялось подписание договора о фотокопировании рукописей между Российской государственной библиотекой и Национальной библиотекой Китая, а также договора о сотрудничестве между Дальневосточной государственной научной библиотекой и Столичной библиотекой Китая. Кроме того, участников ждут сессии по темам: "Сохранение и реставрация рукописного и печатного наследия: опыт двух стран" и "Специальный проект министерства культуры Российской Федерации и Российской государственной библиотеки: открытие Региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов". Кроме того, можно будет ознакомиться с баннерной выставкой "Сохраняя бесценное" и артефактами из коллекции Константина Скачкова.Также гостей ожидают профессиональные мастер-классы по мраморированию бумаги и гектографии.