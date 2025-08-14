У Бися представит Китай в жюри "Интервидения"

Артистка является лауреатом Национального вокального конкурса Китая, конкурса в Бильбао и призер конкурса имени П.И. Чайковского

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Китай в жюри международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" представит оперная певица У Бися. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

"У Бися - именитая оперная певица, обладательница лирико-колоратурного сопрано. Первой в Китае соединила народную манеру исполнения и бельканто", - говорится в сообщении.

У Бися является заведующей кафедрой вокала и оперы и директором Института китайского вокального искусства при Китайской консерватории. Артистка является лауреатом Национального вокального конкурса Китая, конкурса в Бильбао и призер конкурса имени П.И. Чайковского.

Певица исполняет оперы "Риголетто", "Джанни Скикки", "Свадьба Сяо Эрхэя", вокальные концерты и ораторские произведения.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

