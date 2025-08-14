Шнуров поддержал решение о запрете пяти песен "Ленинграда"

Эти песни не предназначены для аудитории младше 18 лет, отметил лидер группы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал правильным решение районного суда Санкт-Петербурга о запрете распространения пяти треков группы, так как эти песни не предназначены для аудитории младше 18 лет. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о признании информации, содержащейся в пяти песнях музыкальной группы "Ленинград", запрещенной к распространению на территории РФ.

"Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда! Ограничение доступа к взрослым песням несовершеннолетним считаю верным и правильным!" - сказал Шнуров.

Так, экспертное заключение Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования установило, что в произведениях содержатся признаки побуждения несовершеннолетних к насильственным действиям, употреблению алкоголя и потреблению наркотических средств, а также скрытые приемы воздействия на психику детей.