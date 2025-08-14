В частности, представлены фильмы "Будь моим парнем" Сергея Наумова, "Семьянин" Дмитрия Власкина и "Лысый нянь" Алисы Шитиковой

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 15 по 20 сентября. В программу вошли 18 фильмов и сериалов, сообщили в пресс-службе мероприятия.

"В программе фестиваля 2025 года - 18 проектов (фильмы и сериалы), среди которых: исторические проекты, комедии, драмы, детективы, фантастика, инклюзивная драма и анимация", - указали там.

Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина "Брат навсегда" режиссеров Анны и Григория Сельяновых, он будет показан вне конкурса. Среди фильмов конкурсной программы также "Будь моим парнем" Сергея Наумова, "Семьянин" Дмитрия Власкина и "Лысый нянь" Алисы Шитиковой. Также будут представлены сериалы "Берлинская жара" (Wink), "Вампиры средней полосы 3" (Start), "Встать на ноги" (Okko), "Жар" ("Иви"), второй сезон "Кибердеревни" ("Кинопоиск"), "Няня Оксана" (Premier), "Отпечатки" (Kion) и другие.

Фестиваль объединит крупных российских производителей оригинального контента - онлайн-кинотеатры Kion, Wink, Okko, Premier, Start, "Иви", "Кинопоиск". Платформы представят на фестивале свои главные сериальные и кинопремьеры 2025-2026 годов.

Победителей определят в шести номинациях - "Самый ожидаемый сериал", "Лучший фильм", "Герой нового сезона", "Героиня нового сезона", "Открытие нового сезона" и "Лучший трейлер сезона".

В номинации "Самый ожидаемый сериал" в 2025 году дополнительно учрежден специальный приз от студии "Трехмер" - грант на создание 5 минут высококачественных визуальных эффектов для своего следующего проекта.

Также в рамках "Нового сезона" пройдет деловая программа, расписание будет объявлено дополнительно.