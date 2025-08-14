Документальный фильм "Муса Джалиль. Поэт и герой" должен выйти в 2026 году

ОРЕНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Оренбургская область, где родился, вырос и получил первое образование татарский и советский поэт Муса Джалиль, станет местом съемок документального фильма к 120-летию со дня рождения героя-антифашиста. Об этом ТАСС рассказал руководитель кинокомпании "Созвездие кино" Алексей Егорычев.

"Мы хотим пообщаться с потомками, с родственниками, с людьми, которые находились вместе с Мусой Джалилем в сопротивлении. <…> Это нам очень пригодится для формирования режиссерского и художественного сценариев. Мы проведем около двух недель в Оренбуржье, [посетим] места, где родился и жил Муса Джалиль - деревня Мустафино. Там сейчас совсем другой поселок, но хотелось бы показать зрителю [эти места]", - сказал Егорычев.

Документальный фильм "Муса Джалиль. Поэт и герой" должен появиться в 2026 году, к юбилейной дате. Этот проект стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Показы фильма планируются на телеканалах группы ВГТРК. 14 августа в галерее выдающихся оренбуржцев "Наши люди" прошла презентация проекта, в ходе которой интерес к созданию фильма проявили краеведы, архивисты и даже потомки людей, кто находился вместе с поэтом в лагере для пленных.

Концепция фильма, по словам Егорычева, заключается в решении негласной проблемы: чей герой Муса Джалиль. Поэт родился и вырос в Оренбуржье, долгое время работал в Татарстане, откуда и ушел на фронт, а в Москве есть его квартира, где он также жил и трудился. Свой личный интерес к личности героя-антифашиста автор проекта объясняет необычной судьбой поэта, которого сначала пытались "забыть и вычеркнуть", а затем реабилитировали, стали публиковать его стихи, созданные, в том числе, в период плена. "На сегодняшний день Муса Джалиль несет своим именем и своим творчеством для будущих поколений очень важные вещи, патриотизм в первую очередь", - отметил Егорычев.

Подготовительные работы к реализации своего проекта Егорычев почти пять лет ведет вместе с Оренбургским благотворительным фондом "Евразия". Ранее руководитель кинокомпании снял документальное кино про Александра Матросова, Алексея Саморядова, Александра Шмореля, чьи судьбы связана с Оренбуржьем.

Муса Джалиль (Муса Мустафович Залилов) (1906-1944) - советский поэт, Герой Советского Союза (1956, посмертно). Родился в деревне Мустафино Оренбургской губернии в крестьянской семье, учился в Оренбурге, а затем в Казани. Автор поэтических сборников "Мы идем", "Письмоносец", "Моабитская тетрадь". В 1942 году в ходе Великой Отечественной войны взят в плен, вступил в волжско-татарский легион вермахта "Идель-Урал" и организовал в нем подпольную группу, освобождавшую военнопленных. В 1943 году группа раскрыта гестапо, в 1944 году всех ее членов казнили. Лауреат Ленинской премии (1957, посмертно).