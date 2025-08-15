Не терпела измен, но сама нашла мужу новую жену. О звезде "Тихого Дона" Людмиле Хитяевой

Людмила Хитяева — советская и российская актриса, полюбившаяся зрителям по ролям Дарьи в "Тихом Доне", Солохи в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" и других своенравных героинь. Кажется, что Хитяевой было предначертано стать актрисой — судьба сама привела ее в театр, а затем и в кино, хотя у девушки были другие планы. Парадоксы случались и в личной жизни актрисы — она отказала греческому миллиардеру, не терпела измен и дважды разводилась из-за них, но третьего мужа сама подтолкнула к другой женщине. Вспоминаем биографию Людмилы Хитяевой.

Мечта стать врачом

Хитяева Людмила Ивановна родилась в 1930 году в Нижнем Новгороде. Ее отец, Иван Яковлевич, работал инженером, мать, Вера Ивановна, была врачом. В военные годы мама Людмилы лечила и выхаживала раненых на передовой. Уже после окончания Великой Отечественной войны некоторые из спасенных ею солдат разыскивали ее, чтобы отблагодарить. С детства Людмила испытывала большое уважение к матери и ее труду, поэтому планировала пойти по ее стопам и стать доктором.

Окончив школу, Людмила Хитяева подала документы в медицинский институт. Она уже сдала вступительный экзамен, когда случай все изменил — подруга Людмилы, мечтавшая стать актрисой, попросила сходить с ней за компанию на просмотр в театральное училище. Там прочитать что-нибудь перед комиссией предложили и Хитяевой — девушка растерялась, но вспомнила монолог Катерины из "Грозы" Островского. Педагогов это спонтанное выступление впечатлило — они убедили Людмилу, что у нее актерский талант, и предложили поступить на курс. Хитяева прислушалась и забрала документы из медицинского.

Еще один счастливый случай

Людмила Хитяева окончила Горьковское театральное училище в 1952 году. Сразу же после выпуска она присоединилась к труппе Горьковского театра драмы. В нем артистка проработала до 1961 года, играя ведущие роли. Среди спектаклей с ее участием были "Учитель танцев", "В добрый час!", "Егор Булычев и другие".

Однажды Хитяеву на сцене заметил писатель Анатолий Рыбаков. В то время шли пробы для фильма по его роману "Екатерина Воронина". Он убедил режиссера Исидора Анненского рассмотреть Людмилу Хитяеву на главную роль — волжанки Екатерины, сильной молодой женщины, которая проходит череду испытаний, работает в госпитале в годы войны, затем становится начальником в речном порту. Людмила прежде не снималась в кино, уверенности артистке не добавляло и то, что ее партнершей на пробах стала сама Нонна Мордюкова — звезда "Молодой гвардии".

Понимаю: еще немного, и Нонна задавит меня своей энергетикой. А мне ее героиню — крановщицу Дусю — перед камерой распекать надо. <...> Собралась в одну минуту и такой разнос Нонне-Дусе устроила! Когда прозвучала команда "Стоп!", Мордюкова метнула на меня веселый взгляд: "Молодец! Сразу быка за рога!" Людмила Хитяева

Хитяеву утвердили, и ей несказанно повезло — путь в кино начался с главной роли, а дальше события развивались еще стремительнее.

"Тихий Дон"

Во время съемок "Екатерины Ворониной" (1957) в коридоре киностудии Хитяева столкнулась с режиссером Сергеем Герасимовым. Он в тот период подбирал актеров для экранизации "Тихого Дона". Герасимов успел посмотреть, как играет Людмила, понял, что ей можно доверять образы своенравных героинь, и предложил роль Дарьи Мелеховой. Хитяева сначала испугалась такой ответственности, но в итоге согласилась.

Съемки "Тихого Дона" проходили на Дону, на хуторе, и работа шла нелегко. Хитяева всю жизнь прожила в городе, не знала деревенского быта и обычаев, а ее попытки говорить и вести себя как казачка казались Герасимову слишком наигранными и театральными. Особенно не давалась сцена, в которой Дарья причитает над телом убитого мужа. Настроиться на нужный лад Людмиле помогли местные жительницы — она пообщалась с ними и даже побывала на похоронах. То, как женщины причитали над гробом, сильно повлияло на артистку — после этого она вернулась на съемочную площадку другим человеком.

Кинематограф требует сильных характеров. У меня сильный характер, я никогда не складываю крылышки Людмила Хитяева

После премьеры "Тихого Дона" (1957) Людмила Хитяева проснулась знаменитой на весь СССР. За год проката картину посмотрели почти 47 млн человек, отметили ее и за границей: фильм получил призы на кинофестивалях в Брюсселе и Карловых Варах, диплом Гильдии режиссеров США и другие награды.

Фильмы с участием Людмилы Хитяевой

После роли Дарьи актриса Людмила Хитяева утвердилась в образе сильной, волевой, самодостаточной, страстной женщины. При этом ее обаяние, запоминающаяся улыбка, взгляд с легким прищуром приковывали внимание к ее героиням и влюбляли в них. Среди наиболее знаковых работ артистки — Лушка из "Поднятой целины" (1959–1961), Солоха из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" (1961), Евдокия из одноименного фильма (1961) Татьяны Лиозновой, Галина Сахно из комедии "Стряпуха" (1966). Также Хитяева снималась в сказках — она сыграла Анфису в картине "Финист — Ясный сокол" (1975) и мать Василия Буслаева в одноименном фильме 1982 года.

В целом фильмография актрисы насчитывает около 40 работ, на сегодняшний день последняя из них вышла в 2008 году — "Хлеб той зимы". После этого Хитяева не снималась в художественном кино, только в документальном — посвященном ей и ее творчеству.

Звание заслуженной артистки РСФСР Людмила Ивановна получила еще в 1965 году, а народной стала в 1983-м.

Личная жизнь

В студенческие годы за Людмилой Хитяевой пытался ухаживать ее однокурсник Евгений Евстигнеев — в будущем легенда "Современника" и народный артист СССР, но девушка его отвергла. Первой и, как признавалась Хитяева, главной ее любовью был Александр Белокринкин. Людмила познакомилась с ним в театральном училище и вышла за него замуж, будучи студенткой третьего курса. Брак был счастливым, в нем родился единственный сын артистки Павел. Сложности начались, когда Хитяева начала обретать популярность и стала часто уезжать на съемки в другие города — тогда же появились и слухи о неверности Александра. Актриса не смогла их принять, поэтому подала на развод. Позже она жалела о своем поспешном решении. Белокринкин развод тоже переживал тяжело и повторно женился лишь спустя 14 лет.

С первым мужем я рассталась из-за сплетен. Я наслушалась всякого, разум затуманился, но я не верила ему, хоть он и пытался оправдаться. Лишь через некоторое время я поняла, что он был не виноват. Помню: когда мы разводились, он пришел в ЗАГС ужасно похудевший. У меня был ком в горле Людмила Хитяева

Во второй раз Людмила Хитяева вышла замуж в конце 1960-х — за хирурга Бориса Якобсона, первого в СССР врача, который рискнул провести операцию по смене пола. Несмотря на занятость в кино, известность и толпы поклонников, актриса была заботливой и преданной женой, а вот супруг ее подвел. Однажды Хитяева вернулась домой и застала его с другой девушкой. Сразу после этого она решила с ним расстаться. "Никогда не прощала измены. Я собственница", — говорила артистка в интервью. На момент развода Хитяева была беременна от Якобсона, но от обиды сделала аборт.

Хитяевой приписывали роман с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом — они познакомились за границей на кинофестивале. Магнат, разбивший сердце оперной диве Марии Каллас, пытался ухаживать за советской актрисой, но Хитяева не ответила ему взаимностью.

Третьим избранником Людмилы Хитяевой стал каскадер и спортсмен Валерий Леонтьев. Он был на 10 лет младше актрисы, к тому же женат на момент их встречи, но с первого взгляда влюбился в Людмилу. Они так и не зарегистрировали свой брак, но прожили вместе 20 лет. Расстались по неожиданной причине: после перенесенного аборта Хитяева не могла иметь детей и переживала, что у Леонтьева не останется наследников. Актриса сама завела разговор о том, что ее гражданскому мужу нужно найти женщину, с которой он сможет завести детей. Леонтьев поначалу был в ужасе от сложившейся ситуации, но Хитяева действовала решительно и даже сама подыскала ему будущую супругу. После расставания Людмила и Валерий поддерживают дружеские отношения.

Дарья Шаталова