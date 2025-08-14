На площадке одного из крупнейших торговых центров Ближнего Востока Avenues гости фестиваля увидят выступления творческих коллективов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Московские сезоны в Кувейте", который познакомит жителей ближневосточной страны с культурой и традициями столицы, а также представит ее туристические возможности, впервые пройдет в Эль-Кувейте в конце сентября. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

"Особая часть программы - выступление Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина в культурном центре шейха Джабера аль-Ахмеда. Гости услышат шедевры русской классики: симфоническую сюиту "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова и сюиту из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского. Перед концертом посетителей встретят стойки "Московское чаепитие" с традиционными столичными угощениями, фотозона с актерами фестиваля "Усадьбы Москвы" в исторических костюмах и московский туристско-информационный центр", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на площадке одного из крупнейших торговых центров Ближнего Востока Avenues гости фестиваля увидят выступления творческих коллективов, посетят фотовыставку, а также узнают о достопримечательностях российской столицы, интересных маршрутах, местах для отдыха, выставках и городских мероприятиях. Здесь же будет работать туристско-информационный центр столицы, а на отдельной стойке "Московское чаепитие" гостям предложат продегустировать столичные сладости и чай "Москва".

В сообщении добавляется, что работы по продвижению столицы отражаются на объеме туристического потока. В 2024 году количество поездок из Кувейта увеличилось в 2,9 раза по сравнению с 2023-м. Туристы из этой страны отличаются высокой потребительской активностью: в среднем они тратят в Москве 272 тыс. рублей, причем 97% поездок совершается именно с туристическими целями.