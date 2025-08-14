Отдельное внимание в экспозиции уделили последним находкам

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Экспозиция "И такие клады бывают", посвященная самым новым и самым древним кладам, найденным в столице, открылась в Музее археологии Москвы ко Дню археолога, передает корреспондент ТАСС. Для широкой публики выставка откроется 15 августа.

"Предлагаю вам <...> узнать об истории московских кладов, это важная часть истории нашего города. И мы сделали экспозицию, которая представляет и совсем новейшие клады, обнаруженные в результате археологических раскопок на территории Москвы. Среди них как совсем древние находки, относящиеся к IV-III тысячелетию до н.э., так и артефакты уже XIX века. Всего в экспозиции Музея археологии Москвы в данный момент представлено 14 кладов, рекомендую посетителям попытаться найти их все", - сказала журналистам генеральный директор Музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова.

Она подчеркнула, что все находки, сделанные на территории Москвы, обязательно проходят археологическую обработку и впоследствии музеефицируются. Дистанция между нахождением предмета в земле и поступлением его в музей составляет три года. "Но сегодня редкий случай, вы увидите некоторые находки, которые были выкопаны совсем недавно, в 2023-2024 годах", - подчеркнула она.

Как рассказали в пресс-службе, посетители увидят один из самых древних в собрании Музея Москвы кладов, который содержит кремневые орудия эпохи неолита и был найден недалеко от Звенигорода. Также в экспозиции представлен клад женских украшений с городища Алтухово и клад металлических колец, которые могли использоваться в качестве эквивалента денег, с Троицкого городища, - памятники дьяковской археологической культуры (ранний железный век, I тыс. до н.э. - I тыс. н.э.).

Отдельное внимание на выставке уделили последним находкам - в 2024 году во время археологических исследований на территории Чижевского подворья был обнаружен необычный по составу клад XVI-XVII веков, включавший большой кусок воска и около сотни заготовок медных перстней. Вероятнее всего, он был спрятан средневековым ювелиром. Также ко Дню археолога в музее подготовили специальную интерактивную программу.

"Экспонаты Музея археологии Москвы умещаются на совсем небольшой территории, но при этом охватывают период около 20 тысячелетий истории нашего города. Здесь регулярно проходят обзорные экскурсии, мастер-классы, интерактивные занятия для детей и взрослых", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.