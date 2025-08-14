В конкурсной программе участвуют 10 киноработ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Юбилейный десятый международный фестиваль короткометражного кино "Кинолес" откроется в Санкт-Петербурге в поселке Лисий нос на пляже "Морские дубки". В конкурсной программе - 10 киноработ, которые будут оценивать девять режиссеров фильмов-победителей предыдущих сезонов киносмотра, сообщили организаторы.

"Мы позиционируем "Кинолес" как зрительский фестиваль и в конкурсную программу отбираем фильмы, которые имеют, на наш взгляд, зрительский потенциал. Часто [бытует] мнение, что короткометражное кино - это студенческие пробы пера, странный, непонятный арт-хаус и так далее. Мы эти мифы развенчиваем. Да, это действительно студенческие пробы пера, но они порой не уступают по качеству и зрительскому потенциалу хорошему прокатному кино", - рассказал программный директор фестиваля и продюсер Николай Котяш на пресс-конференции в ТАСС в преддверии открытия.

Он отметил, что для участия было прислано рекордное количество заявок - более 500 - от режиссеров из России, а также из Индии, Латвии и Армении. В 2025 году "Кинолес" впервые проходит в статусе международного кинофестиваля. Под открытым небом на берегу Финского залива гости киносмотра познакомятся с лучшими короткометражными работами, встретятся с режиссерами, актерами и деятелями из смежных сфер искусства. Нововведением этого года станет ретроспектива фильмов-победителей фестиваля прошлых лет. Также на "Кинолесе" покажут внеконкурсную программу, которую будут оценивать не жюри, а зрители. В нее вошли картины из России, Армении и Индии.

С 15 по 17 августа помимо кинопоказов будут организованы творческие мастерские по операторскому искусству, свето- и звукорежиссуре, актерскому мастерству, комедийной импровизации, а также активности для гостей всех возрастов. Традиционно зрители смогут принять участие в мероприятиях фестиваля бесплатно.

"В этом году мы возвращаем киноквест - это конкурс, который мы проводим с 2018 года (в прошлом году не проводили). Это мероприятие, которое позволяет любителям видеосъемки за одни сутки снять и представить короткий фильм по специальному заданию, которое озвучивается накануне", - отметил Котяш. Участвовать в киноквесте могут команды от двух до десяти человек, владеющих базовыми навыками видеосъемки и монтажа. Заявки будут приниматься до 20 августа, сами съемки пройдут 23-24 августа. 30 августа состоятся показ фильмов и награждение в Доме кино.

Х Международный кинофестиваль короткометражного кино "Кинолес" организован Санкт-Петербургской организацией Союза кинематографистов России и Приморским культурным центром при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.