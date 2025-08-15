Критик назвал песни группы "Кино" "Дерево" и "Разреши мне..." недооцененными

Эти работы музыкант считал личными и недостаточно хорошими, поделился музыкальный журналист Александр Кушнир

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Песни рок-группы "Кино", основателем и солистом которой был Виктор Цой, "Дерево" и "Разреши мне..." не были оценены публикой. Таким мнением с ТАСС поделился музыкальный журналист, продюсер Александр Кушнир.

"Разреши мне заглянуть в твои глаза" - одна из лучших песен, но он ее почти не пел. Слишком откровенная. Таких вещей у него было несколько - и особенно "Дерево" из альбома "45", треки из раннего репертуара его группы "Гарин и гиперболоиды", - рассказал он.

По словам Кушнира, эти работы Цой считал личными и недостаточно хорошими для исполнения на публике. "Это был сырой, полубардовский вариант, но музыканты "Кино" мечтали о совсем другом звуке. Цой знал, что может звучать иначе", - объясняет журналист.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982 - 1990), автор песен "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Цой родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года он погиб в автокатастрофе на 35-м км трассы Талси - Слока в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.