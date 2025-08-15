Эксперт Сычев: запретить Балабанова - все равно, что запретить российское кино

Кинокритик назвал фильмы режиссера таким же наследием России, как отечественная литература, или театр, или балет

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Запрет фильмов Алексея Балабанова можно приравнять к запрету российского кино в целом, так как это главный режиссер отечественного кинематографа. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился кинокритик Сергей Сычев.

"Алексей Балабанов - главный режиссер российского кино, был и остается. Он, по большому счету, и есть все российское кино, его воплощение, его совесть, его терзания. Андрей Звягинцев и Александр Сокуров принадлежат не только российскому, но и мировому кино, а Балабанов - полностью наш, его на больших фестивалях хоть и показывали, но никто его там как следует не понимал и не поймет. Запретить Балабанова - все равно что запретить российское кино, перечеркнуть, выбросить", - сказал он.

Как отметил Сычев, картины Балабанова никогда не удастся запретить. "К счастью, никто этого никогда не посмеет сделать, скорее всего кто-то просто не так расслышал то, что говорят депутаты, они, наверное, наоборот хотели включить Балабанова в школьную программу, потому что он такое же наше наследие, как великая русская литература, или театр, или балет", - резюмировал он.

Ранее в СМИ появился комментарий депутата Госдумы Елены Драпеко, которая предположила, что ряд фильмов Алексея Балабанова могут запретить из-за "несоответствия традиционным ценностям". Позднее Драпеко опровергла эти слова, сказав, что речь шла исключительно о фильме "Груз 200", а не обо всех картинах режиссера.