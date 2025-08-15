Цой перестанет быть бронзовым и станет живым, общительным, обаятельным, талантливым человеком, рассказал автор

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Новые факты и некоторая информация о советском рок-музыканте, авторе песен, основателе и лидере группы "Кино" Викторе Цое будут опубликованы впервые в книге "Кинооблучение" о группе "Кино" музыкального журналиста, продюсера Александра Кушнира.

"Очень много фактов и новой информации будет опубликовано впервые. Цой перестанет быть бронзовым и станет живым, общительным, обаятельным, талантливым человеком. <...> Фактура книги выстроена на сотнях уникальных интервью с музыкантами группы "Кино", звукорежиссерами, фотографами, продюсерами, промоутерами и приятелями Виктора Цоя", - рассказал Кушнир ТАСС.

Он также отметил, что название для книги соединено специально из двух слов - "кино" и "облучение". "Я придумал такое название, потому что оно очень четко характеризует энергетику и мифологию этой культовой группы", - объясняет Кушнир.

"Кино" - популярная рок-группа 1980-х годов. Основателем, лидером группы, а также автором песен был исполнитель Виктор Цой. После смерти Цоя группа распалась и воссоединилась спустя 30 лет - в 2020 году. За основу выступлений группы был взят настоящий голос Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей "Кино". В составе коллектива два басиста группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист Юрий Каспарян.