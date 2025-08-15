Кинофестиваль "Отче" впервые пройдет в "Ночь кино" в Кирилло-Белозерском музее

В мероприятии примут участие заслуженные артисты России, телеведущие, режиссеры-постановщики, дикторы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Кинофестиваль "Отче" впервые пройдет в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в ходе акции "Ночь кино" с участием знаменитых артистов, телеведущих, режиссеров. Открытие состоится на фоне крепостных стен древней обители, сообщили ТАСС в музее.

"Старт проекту, который станет в музее традиционным, мы дадим 23 августа в 21:00. Именно в этот день по всей стране пройдет юбилейная десятая акция "Ночь кино", к которой в 2025 году присоединится более 35 государств <…>. Мероприятия в Кириллове пройдут с 23 по 27 августа. В них примут участие заслуженные артисты России, телеведущие, режиссеры-постановщики, дикторы. Главным мотивом кинофестиваля "Отче" станет прославление Отечества, человеческих качеств и веры в душе", - сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Первое мероприятие фестиваля пройдет на открытой площадке у крепостных стен XVII века. Ночью 23 августа стена Косой башни Кирилло-Белозерского монастыря превратится в огромный экран, на котором представят мультимедийный проект "Семьи небесные" Центра развития социальных проектов, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это фильм, в котором библейские и евангельские сюжеты оживают с помощью анимации, созданной на основе подлинных памятников русской иконописи XV-XX веков из собраний ведущих музеев страны. Зрители увидят истории семей Адама и Евы, Ноя, Авраама и Сарры, праведных Иоакима и Анны, святой равноапостольной княгини Ольги, а также русских княжеских династий и царской семьи. Голосами проекта станут заслуженный артист России, диктор и телеведущий Сергей Чонишвили и актриса и телеведущая Елизавета Арзамасова.

Киновечера и показы

По словам руководителя культурных проектов музея-заповедника Сергея Беляшова, в ходе фестиваля у Косой башни пройдет вечер памяти народного артиста России, режиссера Николая Досталя, снявшего на территории Вологодской области несколько известнейших картин: "Мелкий бес", "Завещание Ленина", "Раскол", "Монах и бес". На стене фортификационного сооружения состоится показ последнего киношедевра мастера - трагикомедийного фильма-притчи "Монах и бес".

Кинофестиваль продолжится вечером 25 августа выступлением российского режиссера Оксаны Шелест, которая является бессменной ведущей "Дня славянской письменности и культуры" на Красной площади в Москве, режиссером-постановщиком спектакля по книге отца Тихона (Шевкунова) "Несвятые святые" с участием лучших актеров театра и кино, а также - юбилейных концертов композитора Александры Пахмутовой. Шелест выступит в Кириллове впервые, она прочтет избранные главы из книги "Несвятые святые".

Киновечер актера театра и кино, режиссера Бориса Галкина и певицы Инны Разумихиной пройдет 26 августа. Прозвучат воспоминания актера о работе в кино и съемках в Кириллове фильма "Земляки". В память об актере Владиславе Галкине состоится показ фильма "Он вот такой, Владислав Галкин!". Режиссером выступил Борис Галкин. Финальным мероприятием кинофестиваля станет киновечер актера театра и кино Вячеслава Глушкова, одна из первых киноработ которого создавалась в Кириллове - фильм "Крестьянский сын", он был снят 50 лет назад на берегу Сиверского озера у стене монастыря.