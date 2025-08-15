Дэйв Мастейн сообщил, что новый альбом коллектива будет последним

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Вокалист американской группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что новый альбом коллектива будет последним, а тур в его поддержку станет для музыкантов прощальным.

"Настало отличное время сказать вам, что это наш последний студийный альбом. Мы нашли много друзей за годы работы, и я надеюсь увидеть всех вас во время нашего прощального мирового туре. Не злитесь, не печальтесь, будьте счастливы ради нас всех, отпразднуйте со мной эти предстоящие пару лет [мирового тура]", - написал он в обращении, размещенном на официальном сайте группы.

Музыкант пояснил, что многие коллективы завершают творческую деятельность скорее по воле случая, чем по собственному желанию. По словам Мастейна, наступил момент, когда он, по собственным ощущениям, находится "на вершине" и готов завершить выступления. "Мы сделали вместе нечто поистине замечательное, и это, возможно, не повторится вновь. Мы дали старт новому музыкальному стилю, мы начали революцию, мы изменили мир гитарной музыки, то, как ее исполняют, мы изменили мир", - добавил музыкант.

В сообщении не уточняются название нового альбома и дата его релиза, но на сайте запущен таймер отчета времени, оставшегося до начала приема предзаказов. По состоянию на пятницу это произойдет через 42 дня. Группа также опубликовала видео, из которого следует, что тур начнется в 2026 году. В этом же году Мастейн планирует выпустить мемуары.

Megadeth наряду с Metallica, Anthrax и Slayer входит в "большую четверку трэш-метала". Группа была основана Мастейном и бас-гитаристом Дэвидом Эллефсоном в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в 1983 году. Музыканты записали 16 студийных альбомов, неоднократно номинировались на самую престижную в США музыкальную премию "Грэмми", завоевав ее за лучшее исполнение в стиле "метал" (Dystopia) в 2017 году.