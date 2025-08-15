В России снимут фильм "Щелкунчик" с Марком Эйдельштейном

Выпустить фильм в прокат планируют 1 января 2028 года, рассказал продюсер картины Петр Ануров

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Биографический фильм о работе композитора Петра Чайковского над балетом "Щелкунчик" снимут в России, роль Щелкунчика исполнит Марк Эйдельштейн. Об этом рассказал продюсер картины Петр Ануров на питчинге в Минкультуры РФ.

"Мы будем работать над фильмом с той же командой, с которой работали над "Пророком". Режиссерское кресло займет Феликс Умаров, роль Щелкунчика исполнит Марк Эйдельштейн", - сказал Ануров.

На роль мадам Дроссельмейер рассматривают Оксану Акиньшину, Викторию Исакову и Светлану Ходченкову. Одну из ролей в фильме также может получить Полина Цыганова. Выпустить фильм в прокат планируется 1 января 2028 года.

По словам Анурова, создатели хотят показать "магический рассказ" о том, как Петр Чайковский в 1892 году пытается написать балет "Щелкунчик", работа над которым идет непросто - незадолго до этого у него умерла сестра, но он продолжает работу.

"Через мир его воображения мы создаем тот Петербург, в котором мы видим героев, основанных на либретто балета. Это и балерина Саша, и Франц, сын мадам Дроссельмейер. Им предстоит исполнить свои партии в балете в Мариинском театре", - рассказал Ануров.