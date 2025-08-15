Мишустин поздравил Екатерину Васильеву с юбилеем

Образы народной артистки РСФСР вошли в золотой фонд отечественного кино, отметил премьер

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку РСФСР актрису театра и кино Екатерину Васильеву с днем рождения, отметив ее вклад в фонд отечественного кинематографа.

"Вы посвятили свою жизнь служению искусству, создали десятки ярких и запоминающихся образов на театральных подмостках и в кино, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, отмечены высокими наградами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Как отметил премьер, Васильевой подвластны любые роли - как комедийные, так и драматические. "Вы умеете точно и глубоко передавать характер своих героинь, заставляя зрителя переживать всю палитру чувств и эмоций. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и всего самого хорошего", - добавил Мишустин.

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве в семье поэта Сергея Васильева и Олимпиады Макаренко, племянницы педагога и писателя Антона Макаренко. В 1967 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова).

Васильева дебютировала в кино в студенческие годы, сыграв небольшую роль в фильме режиссера Федора Филиппова "На завтрашней улице" (1965). Среди наиболее известных кинокартин с участием Васильевой - "Бумбараш" по произведениям Аркадия Гайдара (1971), "Соломенная шляпка" по мотивам водевиля Эжена Лабиша (1974), "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца (1978), "Экипаж" (1979), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" по произведениям Марка Твена (1981), "Чародеи" (1982).