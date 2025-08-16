Спектакль будет посвящен жизни создателя компании Apple и мифам о нем, сообщил художественный руководитель Марк Розовский

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Театр "У Никитских ворот" в новом 43-м театральном сезоне представит 10 премьерных спектаклей, среди которых постановки по произведениям Булгакова, Платонова, Ильфа и Петрова, Войновича, Шекспира, а также первое в России музыкально-поэтическое шоу, посвященное Стиву Джобсу, и биографическая драма об Александре Сухово-Кобылине. Об этом со сцены театра объявил художественный руководитель Марк Розовский.

"До Нового года у нас будет две премьеры. Одна из них - музыкальный спектакль "Джобс", посвященный жизни и мифам о создателе компании Apple. Ближайшие две недели будут посвящены компоновке этого спектакля. Нас ожидают репетиции до 1 сентября. Нам предстоит создать музыкально-поэтический спектакль с элементами джаза. Премьера пройдет в декабре", - сказал он.

Репертуар также пополнит детективная драма "Кто убил Симон Деманш", вдохновленная биографией драматурга Александра Сухово-Кобылина. Премьера состоится 25-26 октября. "Автором постановки и режиссером выступит ваш покорный слуга", - добавил худрук.

Другие премьеры

Зрителей также ожидает сатирическая народная комедия "Чонкин today" по мотивам романа Владимира Войновича. Автором пьесы является Юлий Ким, а режиссером - заслуженный артист РФ Юрий Голубцов. "Постановка будет выполнена в Мейерхольдовской манере", - уточнил Розовский.

"Епифанские шлюзы" - это работа по произведению писателя Андрея Платонова. Она уникальна с точки зрения театра и практически готова к репетициям. Уже имеется потрясающая литературная база, а музыкальное решение разработано Марком Розовским в содружестве с искусственным интеллектом", - объявил худрук о новой премьере. Он стал не только автором музыки и стихов, но и режиссером.

Затем зрителей ждет театральная фантазия "По дороге Феллини", режиссером и автором пьесы которой является Марк Розовский, а также "Золотой теленок", где режиссером станет Игорь Скрипко, а автором пьесы - Марк Розовский.

Кроме того, состоится интерпретация трагедии Шекспира "Гамлет". Роль Гамлета исполнит ведущая актриса театра Яна Прыжанкова, а режиссером станет Марк Розовский. Также будет поставлена комедия по новой пьесе Розовского, которую осуществит выпускница его режиссерского курса в ГИТИС и создательница популярного спектакля "Сотворившая чудо" Виктория Доценко.

В новом сезоне со сцены также прозвучат стихи поэта-сатирика Серебряного века Саши Черного в постановке "Лента поэзии. Саша Черный". Это станет частью цикла-посвящения поэтам России "Лента поэзии". Режиссер - Марк Розовский. Зрителей также ждет спектакль "Морфий" - инсценировка по мотивам одноименного рассказа Михаила Булгакова. Автором пьесы выступит Марк Розовский, а режиссером - заслуженный артист РФ Денис Юченков.

Гастроли

В сентябре театр собирается представить спектакль "Лента поэзии. Сергей Есенин" в Белгороде в честь 130-летия со дня рождения поэта. В декабре планируется показ пяти мюзиклов в Санкт-Петербурге на сцене ТЮЗа имени Брянцева, а также гастроли в Тобольске и других городах.

Награда

Традиционно в начале сезона на сцене театра была вручена награда за самую яркую актерскую работу прошлого сезона "Приз сезона". Победителем стала ведущая актриса театра Яна Прыжанкова за роль испанки Пилар в премьере "По ком звонит колокол".