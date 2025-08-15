Путин поручил создать рабочую группу по сохранению объектов культурного наследия

Срок исполнения поручения - 1 октября

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил администрации главы государства создать межведомственную рабочую группу для повышения эффективности мероприятий по сохранению объектов культурного наследия народов России. Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

"Администрации президента Российской Федерации создать межведомственную рабочую группу по повышению эффективности мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии", - сказано в перечне.

Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года. Ответственным назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин.