К 95-летию Большого театра кукол готовят премьеру, юбилейный концерт и фильм о театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Беспрецедентный трехлетний цикл по "Божественной комедии" Данте Алигьери, воплощенный в кукольном формате, завершит в 95-м сезоне Большой театр кукол. Труппа откроет творческий год спектаклем-лауреатом премии "Золотой софит" - сказкой "Колобок", сообщили в пресс-службе БТК.

"В театре идут репетиции "Рая" Данте. Вместе с проводником зрители будут перемещаться по привычным и неожиданным локациям БТК, чтобы дойти до финальной точки пути Данте - места, где он встречается с всеобъемлющей силой любви. Премьера будет показана в конце сентября на фестивале Центра развития режиссуры БТК "Крыша", где свои работы представляет молодежь", - рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что работу над постановкой "Божественной комедии" центр начал еще два сезона назад, когда в рамках фестивалей "Фундамент" (2023) и "Стены" (2024) представил кантики "Ад" и "Чистилище".

Наставник творческой молодежи главный режиссер БТК Руслан Кудашов покажет продолжение своей экспериментальной постановки на пушкинскую тему - "Евгений Онегин. Урок русской литературы. Часть 2". В числе премьер сезона - спектакль "Рапунцель" по сказке братьев Гримм.

В день начала блокады Ленинграда, 8 сентября, театр представит спектакль "125", созданный по воспоминаниям академика Дмитрия Лихачева, "Ленинградской поэме" и "Февральскому дневнику" Ольги Берггольц. Создатели спектакля помогут зрителям прислушаться к голосам ленинградцев, которым удалось в самые страшные времена остаться людьми и сохранить веру в людей.

В мае БТК отметит 95-летие. К этому дню готовится премьера, юбилейный концерт и фильм о театре, сердечно близком зрителям всех поколений.