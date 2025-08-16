Настя Кравченко назвала своим главным желанием на конкурсе исполнить песню так, чтобы она "попала в сердце" всем слушателям вне зависимости от их языка

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Представительница Белоруссии на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" Настя Кравченко рассказала, что представит современный номер без использования национальных мотивов.

"У нас не будет культурных мотивов. Мы решили не представать перед публикой в этнических костюмах, не зацикливались на том, что нужно показать именно национальную символику. Мы подумали, что это очевидно, что каждая страна вовлечет культуру своей страны в номер", - сказала она.

Кравченко назвала своим главным желанием на конкурсе исполнить песню так, чтобы она "попала в сердце" всем слушателям вне зависимости от их языка. "Название для песни было выбрано не случайно. Само насекомое, мотылек - символ хрупкости, но вместе с тем свободы и стремления к свету. <…> Я очень хочу, чтобы каждый, кто услышит эту песню, задумался о том, что если даже маленький мотылек, стремящийся на свет, может достигнуть великого, то почему этого не может каждый из нас", - рассказала она.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946 - 1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960 - 1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

ТАСС - информационный партнер конкурса.