Гостей фестиваля ждет погружение в атмосферу национальных культур

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Выступления иностранных военных творческих коллективов пройдут в рамках фестиваля "Спасская башня" в дневное время на Манежной площади с 19 по 29 августа. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"С 19 по 29 августа на Манежной площади у входа в Музей археологии Москвы на фоне величественных стен Государственного исторического музея в рамках XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" выступят военные оркестры и творческие коллективы из девяти стран мира", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что зрителей ждет погружение в атмосферу национальных культур - от самобытных мелодий Казахстана и средневековых фанфар Италии до зажигательных африканских барабанов Зимбабве и Буркина-Фасо. Выступления пройдут в 15:00 мск. В пресс-службе подчеркнули, что каждый концерт - это не просто музыка, а история страны, ее традиций и духовных ценностей, рассказанная языком музыки.

В пресс-службе фестиваля также сообщили, что 23 августа на ВДНХ пройдет Торжественное шествие и концерт участников фестиваля "Спасская башня". "В субботу, 23 августа, ровно в полдень у главного входа на ВДНХ начнется одно из самых ярких событий XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" - торжественное шествие и концерт участников", - сказали там.

Кроме того, в ходе мероприятия по Центральной аллее до площади Дружбы народов пройдут ведущие военные оркестры и творческие ансамбли из разных стран мира. Музыкальные коллективы представят зрителям свои уникальные программы. Откроет выступления на площади Дружбы народов друг и партнер фестиваля Кремлевская школа верховой езды. В торжественном шествии Россию будут представлять Сводный оркестр Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации и Военный оркестр 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил.

В этом году XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. Он соберет свыше 1,5 тыс. участников из разных стран мира. Праздник музыки будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. На брусчатку главной площади страны выйдут ведущие музыкальные коллективы российских и зарубежных силовых ведомств.