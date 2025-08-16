Сергея Курасова наградили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Звание заслуженного деятеля искусств России присвоено ректору российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова Сергею Курасову. Это следует из распоряжения президента Российской Федерации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность <...> присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" Курасову Сергею - ректору "Российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова", - говорится в сообщении.

Курасов - российский искусствовед, художник и дизайнер. Родился 20 июля 1967 года в Брянской области. В 1995 году окончил российский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова. С 2011 года стал ректором этого университета.