В Ярославле открылся концерт с участием Башмета и артистов балета

Программа посвящена 185-летию со дня рождения Петра Чайковского

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Большой концерт с участием народного артиста СССР Юрия Башмета и артистов балета открылся на Советской площади в Ярославле. Программа посвящена 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, передает корреспондент ТАСС.

Проект "Большой концерт" был запущен в Ярославле в августе 2023 года. Ежегодно его посещают несколько тысяч зрители. Также в регионе в мае традиционно проходит международный музыкальный фестиваль, руководителем которого является Башмет.

"Я давно продвигаю этот жанр: этот синтез художественного слова, специально сочиненной музыки для спектаклей, балета. Это все отлично живет и гастролирует, и никакая реклама для этого не нужна: всегда аншлаги. Это уже третий наш ежегодный проект с губернатором. В этом году в связи с юбилеем Чайковского гала-концерт посвящен его музыке, а солистами в этом концерте являются лауреаты первой премии конкурса Чайковского разных лет", - рассказал Башмет журналистам перед началом программы.

Концерт проходит на двухуровневой сцене, где одновременно выступают музыканты Всероссийского юношеского симфонического оркестра, солисты Большого театра и театра Станиславского. Исполнялись отрывки из опер "Евгений Онегин", "Пиковая дама", балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", а также многие другие произведения.

Как отметила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова, проект "Большой концерт" занял особое место в сердцах зрителей, многие из которых специально приезжают в Ярославль, чтобы посетить это мероприятие. "Для нас очень важно, что Юрий Абрамович Башмет выбирает Ярославскую область, поддерживает нас. Сегодня наш слушатель - это человек, который не просто любит классическую музыку, но и разбирается в лучших образцах музыкальных произведений. И для нас, представителей сферы культуры, особая честь, что мы взращиваем такого зрителя и слушателя, который любит и ценит важное", - сказала министр культуры региона.