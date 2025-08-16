Программа включила выступления ведущих джазовых музыкантов города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "ПенатыJazz" впервые состоялся в парке музея-усадьбы Ильи Репина (1844-1930) "Пенаты". Программа включила выступления ведущих петербургских джазовых музыкантов, хедлайнером стали певица Саша Алмазова и группа Non Cadenza, передает корреспондент ТАСС.

"Место проведения фестиваля неслучайно: свободная архитектура усадьбы и сам стиль жизни Ильи Репина и Наталии Нордман перекликаются с вольными и свободными формами джазовой музыки, концептуально близкой атмосфере и духу репинских Пенатов, чей genius loci невольно побуждает к творческим экспериментам и художественным поискам", - отмечается на сайте Музея Академии художеств. Музей-усадьба Репина - его филиал.

Участниками премьерного фестиваля также стали Jazz Philharmonic Messengers, молодой коллектив Jazz delight trio, ансамбль Newzette, Big Fat Quartet и певица Юлия Михайловская.

Переменчивая петербургская погода не помешала фестивалю собрать большое число гостей. Сцена размещалась на площади Гомера в парке музея-усадьбы. Расположенная напротив нее беседка "Храм Осириса и Изиды" (названия площади и беседки были даны Репиным) во время дождя превращалась в своего рода балкон для зрителей.

Музей-усадьба "Пенаты" располагается в 45 км от Петербурга, в поселке Репино на побережье Финского залива. Здесь Репин прожил последние 30 лет жизни. Открытый в 1940 году в усадьбе музей стал одним из первых в стране мемориальных музеев под покровительством Российской академии художеств. Во время войны усадебные постройки сильно пострадали, они были восстановлены в 50-60-е годы XX века.

В настоящее время в усадебном доме проходит масштабная реставрация, которую планируется завершить ко дню рождения художника, который будет отмечаться 5 августа 2026 года. При этом парк в Пенатах доступен для посещения, там проводятся экскурсии.