Оренбургский театр музкомедии проведет сезон на пяти площадках из-за капремонта

Пять спектаклей из репертуара на время капитального ремонта основного здания будут "заморожены" в связи с массивными декорациями и невозможностью использовать оркестр

ОРЕНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии представит спектакли сезона 2025-2026 годов на пяти площадках оренбургских театров, филармонии и дворцов культуры из-за капитального ремонта основного здания учреждения. Об этом ТАСС сообщила директор театра, заслуженный работник культуры РФ Светлана Борисова.

"У нас будет пять площадок. Чтобы зрителям было удобно, одни и те же спектакли будут идти на конкретной сцене учреждений культуры. Например, "Голубая камея", "Джейн Эйр" и некоторые детские сказки - в Оренбургском театре драмы им. М. Горького, "Дама Пик" и "Ромео и Джульетта" - в Доме творчества детей и молодежи (бывший ДК "Строитель"), малые спектакли "Дачный роман" и "Лесная сказка про Муху-Цокотуху" - в Оренбургском государственном татарском драматическом театре им. М. Файзи. Отдельная благодарность Дворцу культуры и спорта "Газовик", где наши спектакли будут идти в субботу и воскресенье", - сказала руководитель театра.

Борисова отметила, что такой большой площадки, как в театре музыкальной комедии, в Оренбурге нет. Сложности при смене места связаны с размерами сцены, штанкетным хозяйством (комплексом оборудования, предназначенным для подъема и опускания декораций, занавесов и другого сценического оборудования), а главное - отсутствием оркестровой ямы.

"По этим причинам театр на время ремонта не сможет сыграть музыкальные спектакли с участием оркестра. Но оркестр все равно будет очень активно работать: сейчас идут новые постановки концертов оркестра с вокалистами", - рассказала Борисова.

Пять спектаклей из репертуара Оренбургского театра музыкальной комедии на время капитального ремонта основного здания будут "заморожены", это "В джазе только девушки", "Алые паруса", "Арап Петра Великого", "Дамское счастье" и "Красная шапочка". Связано это с массивными декорациями и невозможностью использовать оркестр. Директор также уточнила, что на родной сцене ранее играли по семь спектаклей в неделю, в новом сезоне будет всего 3-4 представления в неделю.

Оренбургский театр музыкальной комедии официально открывает 90-й сезон в начале октября спектаклем "Ромео и Джульетта", но до этого также пройдут показы "Дубровского" и детского спектакля "Аладдин". Билеты скоро поступят в продажу, отметила директор.